Assemblea Puglia. Costantini (Cna): ritardi, indecisioni e crisi. Servono certezze per programmare

Le imprese hanno la necessità di programmare e hanno bisogno di avere un orizzonte. Il presidente della Cna Dario Costantini, rinnova il monito alla politica: “Non è possibile assistere a continui cambiamenti delle regole che alimentano confusione e incertezza”.

Segnali di fiducia

Il leader della Confederazione Nazionale degli Artigiani sottolinea la “fase molto difficile per l’esplosione della guerra dentro l’Europa, il tessuto produttivo, e in particolare micro e piccole imprese, deve poter

contare su una prospettiva, “avere segnali di fiducia”.

Emergenze costi e indecisioni

Dal palco dell’iniziativa promossa dalla Confederazione Puglia da titolo “Cna motore del futuro”, Costantini è tornato sul tema degli ecobonus, sui quali “le continue modifiche rischiano di generare effetti molto

pesanti per un settore tornato a crescere dopo una lunga crisi”. Altra priorità l’emergenza dei costi energetici. “Abbiamo elaborato una proposta per favorire l’autoproduzione da parte delle piccole imprese

che darebbe risultati immediati e rilevanti in termini di riduzione delle bollette e di dipendenza dal gas. Sento parlare di nucleare”, ha sottolineato, “la centrale di Caorle a 32 anni della chiusura è stata

smantellata soltanto per il 32%. Le imprese hanno l’esigenza di ridurre i costi energetici non tra dieci anni ma tra dieci giorni”.

Le crisi finanziarie

Dal 2008 è un susseguirsi di crisi, da quella finanziaria fino alla pandemia. “I numeri dell’anno sono stati importanti per dinamica del Pil e crescita del numero delle imprese”, ha indicato Costantini, “poi è

arrivata la guerra e il dramma umanitario ma anche i pesanti effetti economici”.

Il presidente della Cna si è soffermato anche sul Pnrr, sollecitando un effettivo coinvolgimento del sistema delle piccole imprese: “Oggi è tempo di decidere se vogliamo lasciare ai nostri giovani un Paese migliore di quello che abbiamo ricevuto”.

Puglia, grande vitalità

Costantini ha quindi espresso apprezzamenti sulle Cna della Puglia, una regione che mostra una importante vitalità e che “è ai vertici nel Mezzogiorno per capacità di spesa delle risorse comunitarie”.

L’iniziativa ha registrato una notevole partecipazione, oltre 200 imprenditori. Dopo i saluti del sindaco di Bari, Antonio Decaro, e del presidente della Camera di Commercio, Alessandro Ambrosi, sono

intervenuti il segretario di Cna Puglia, Giuseppe Riccardi, e il presidente regionale Daniele Del Genio.

Presente anche la vicepresidente nazionale Cna, Rosamaria Derosa, che ha annunciato la prossima

pubblicazione di un bando da parte di Cna in Puglia per scegliere un oggetto dell’artigianato artistico tradizionale che sarà lanciato nell’orbita spaziale grazie al lanciatore Moon Rocket.

Prima delle conclusioni di Costantini è intervenuto anche l’assessore regionale alle attività produttive Alessandro Delli Noci.