Tributo a Battiato al Festival del Parlamento della Legalità Internazionale

Prende il via oggi a Monreale, nella splendida città Arabo/Normanna, il Festival della Legalità e della Gioia.

Tantissimi giovani, diverse autorità Istituzionali e del mondo ecclesiale, molti i messaggi a favore di una cultura della Vita che propone un’alba di riscatto in una terra di Sicilia che ha visto tanti suoi figli agire per dare voce a quanto di bello e di vero vi è in questa Isola che ha dato i natali a tanti artisti, poeti, scrittori ed eroi.

Oggi il ricordo della memoria va, non solo a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti della scorta ma anche al grande Franco Battiato. Lo ricorderà con un concerto che ripercorre la sua “voce” l’amico Vincenzo Spampinato.

Oggi pomeriggio alle ore 16 dal palco dell’auditorium della Casa del Sorriso, Vincenzo Spampinato proporrà un inno alla gioia, alla legalità vissuta tra speranza, luci ed ombre in una terra che ha tanti figli meravigliosamente grandi: attori, artisti, musicisti, scrittori e cantautori come Franco Battiato. “Ringraziamo l’amico Vincenzo Spampinato – dice Salvatore Sardisco – per questo momento canoro che entrerà nel cuore di tanti certi che la memoria andrà verso un figlio di questa amata terra di Sicilia che ha trovato quel centro di gravità ricco di una cura che inneggia alla gioia e alla vera legalità che è inno di libertà.