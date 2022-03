Proposta del Parlamento della Legalità internazionale “digiuno di odio affamati di pace”

In occasione della Giornata del “Mercoledì delle Ceneri” e inizio della Quaresima Cristiana lo staff di Presidenza del Parlamento della legalità internazionale organizza una serie di iniziative culturali a favore di quanti attendono un concreto gesto di fratellanza e solidarietà. La sede di presidenza – in via venero n.30- e’ un punto di “Ascolto e di confronto” per adolescenti, giovani e famiglie che necessitano non solo di un dono materiale ma anche di un dialogo di uno scambio di progetti, idee per educare sempre più la collettività a dire no ad ogni forma di violenza e di indifferenza che uccide sempre ogni barlume di speranza. Due tappe sono già segnate in rosso nel calendario delle iniziative culturali: Domenica 20 Marzo “Giornata di Riflessione e Spiritualità presso il Santuario Mariano di Tagliavia (territorio alle porte della città di Corleone ) dove ha dimora la Comunità Religiosa “Le Cinque Pietre” fondata da Padre Giovanni e dove il Parlamento della Legalità Internazionale ha dato vita all’Ambasciata della Lode.

Il tema della Giornata sul quale si mediterà è Ti condurrò nel deserto… e parlerò al Tuo Cuore “. Attivata anche la raccolta di viveri da destinare a famiglie bisognose, facenti capo alla Enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”. Per il mondo scuola si sta coordinando una iniziativa culturale di respiro nazionale, sensibilizzando i dirigenti scolastici che aderiscono al cammino culturale del Parlamento della Legalita’ Internazionale a predisporre una delegazione che Venerdì 1 Aprile 2022 dalle ore 9,30 alle ore 12, 30 possa partecipare all’incontro Nazionale presso la Sala dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio (già in azione il dirigente Scolastico Rocco D’Avolio coordinatore Nazionale di tutti i Dirigenti Scolastici che fanno parte della grande famigli del movimento) convocati per riflettere sul tema “Educazione alla Legalità e Cittadinanza Attiva: in vista del XXX Anniversario delle stragi del 92”. Durante questo singolare evento culturale di respiro nazionale verrà presentato il nostro libro dal titolo “Non li tradite sono innocenti: I giovani sanno ancora sognare” e ll volumetto realizzato presso l’Istituto Superiore Statale “Luigi DI Maggio ” di San Giovanni Rotondo dal titolo “Faremo Urlare le pietre” già consegnato a Papa Francesco.

Intanto in queste ore, diversi coordinatori culturali del Parlamento della Legalità internazionale (vedi la Campania con la professoressa Floriana Nappi) stanno convocando i referenti alla educazione alla Legalità e i rispettivi dirigenti delle scuole dove ha principalmente sede una Ambasciata del Parlamento della Legalità internazionale per organizzare un confronto culturale con lo staff di presidenza in vista del “festival della Legalità e della Gioia “in programma a Monreale per il prossimo 20 / 21 Maggio. “E ‘necessario digiunare- si legge in una nota di presidenza – di orgoglio, violenza, odio e indifferenza e scoprire che si ha fame di pace giustizia verita’ e fratellanza. In questo periodo quaresimale la dieta piu’ efficace e’ quella di non abbuffarsi di egoismi inutili e dannosi alla salute. E’ urgente spiccare il volo in semplicita’ di cuore per non permettere piu’ a nessuno di far versare lacrime ai poveri e ai bambini.”