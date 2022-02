Ricordando Bachelet. I Maestri del Passato per guardare al futuro

Il Professor Vittorio BACHELET era un intellettuale cattolico, che tanto si prodigava per la formazione delle generazioni future.

Egli fu assassinato sul mezzanino della scalinata che porta alle aule professori della facoltà di scienze politiche, colpito con sette proiettili calibro 32.

Nel suo ricordo, Piero Bassetti, uomo di grande cultura, cattolico imprenditore e politico, primo Presidente di Regione in Lombardia, fondo’ a Milano, in Via Vivaio, un Circolo Culturale Vittorio Bachelet, il cui Presidente fu il Prof. Mazzariol ed io, giovane dirigente industria, che collaboravo con lui , fui nominato Segretario Generale.