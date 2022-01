Trenta anni fa come ieri: nel ricordo di Giovanni e Paolo

Sono trascorsi ben trenta anni da quel 23 maggio e 19 luglio del 1992 quando il tritolo sgretolò -seppur apparentemente- le speranze di chi ancora oggi chiede “Verità e Giustizia”. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ritornano giustamente a interpellare le coscienze di tanti nell’Anniversario che si fa presenza viva nella mente e nel cuore di chi sa che “nessuna notte sarà così lunga da impedire al giorno di ritornare”.

In casa Parlamento della Legalità Internazionale si inizia a mettere nero su bianco per programmare in diverse regioni d’Italia eventi culturali che nel fare memoria spronino i nostri giovani a divenire protagonisti di riflessioni e appuntamenti che in prima battuta cantino la vita e rendano onore a tutti i martiri che nel pieno svolgimento della loro “missione” sono morti da eroi.

Prende così il via la stesura di un nuovo libro arricchito, come è consuetudine fare nella grande famiglia del Parlamento della Legalità Internazionale, da riflessioni, elaborati letterari e artistici provenienti da scuole che in queste anni sono diventate “ambasciate di Vita” in diversi punti del nostro Paese. Un libro che inizia a dare armonia a tanti battiti di cuore, mentre dal Lazio, Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, già si fissano date e tappe per riaccendere la “speranza” e organizzare momenti di confronto con la partecipazione di magistrati, cantautori, uomini delle forze dell’ordine, principalmente tanti giovani pronti a dare il loro contributo perché questo XXX anniversario dalle stragi del ’92 abbia l’importanza che merita.

Il grande raduno nazionale è fissato per i giorni 20 e 21 Maggio a Monreale in occasione del “Festival della Legalità e della Gioia” dove momenti musicali, e confronti letterari avranno la meglio. Un programma ricco di appuntamenti quello che stiamo per iniziare a vivere che parte nei prossimi giorni da alcuni Comuni della Sicilia Orientale per poi percorrere tutta l’Italia sino al giorno in cui una staffetta di giovani si recherà sulla tomba di Giovanni Falcone e in Via D’Amelio per esprimere sensi di affetto e di gratitudine ai nostri “Fratelli /Martiri”.