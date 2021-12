In Lazio 2.404 nuovi positivi al Covid e 13 morti, +5 in intensiva

“Oggi nel Lazio su 17.361 tamponi molecolari e 30.031 tamponi antigenici per un totale di 47.392 tamponi, si registrano 2.404 nuovi casi positivi (-5), sono 13 i decessi (+7), 828 i ricoverati (-4), 117 le terapie intensive (+5) e +850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%. I casi a roma città sono a quota 1.064”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Superate le 12 mila vaccinazioni pediatriche – ha aggiunto – somministrate e prosegue il trend di crescita delle prime dosi. Superati 1,5 milioni di dosi booster per un totale di 10,4 mln di somministrazioni nel Lazio. Ieri effettuate quasi 56 mila vaccinazioni, il 67% in piu’ del target commissariale”.

Sponsor