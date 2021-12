Manovra: Bonomi: “Approccio su fisco è sbagliato”

“La politica fiscale purtroppo non la fa più il ministero dell’Economia, ma la fa l’Agenzia delle Entrate. È emerso come sia importante la formazione per il nostro paese ma vediamo che viene smontato il patent box che era uno stimolo alla ricerca. Siccome funziona, lo smontiamo. Ditemi qual è il paese dove si smonta un provvedimento che funziona.

Qual è la ratio? Noi stiamo rimbalzando, non stiamo crescendo e dobbiamo crescere per ripagare il debito contratto con l’Europa. Dobbiamo fare provvedimenti per la crescita, io faccio fatica a vederli. Cosa c’è per donne e giovani, le due categorie che più hanno sofferto questa crisi? Non c’è niente. Io di questo vorrei parlare.

L’approccio di questa manovra è sbagliato. C’è uno spreco di risorse che non porta crescita. Stiamo pagando un debito e l’ultima rata la pagheranno persone ancora non nate”.

Così Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, a “Atreju”, nell’ambito del dibattito “Punto Italia. Domande e risposte a confronto sulla manovra economica più importante del Dopoguerra”.