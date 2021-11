Realizzati 10 nuovi alloggi Ater Tiburtino III, assegnati primi due

Consegnati 10 nuovi alloggi, realizzati grazie al finanziamento della Regione Lazio, loc. Tiburtino III, via Tagliacozzo n.3. L’intervento, che fa parte del Piano triennale nuovi alloggi, ha un costo di oltre 1,5 milioni di Euro ed è stato attuato a 20 anni dalle prime operazioni e dopo 8 anni di fermo dei lavori.

L’intervento consiste nel completamento del fabbricato n. 8 scala “O”, con ristrutturazione di n. 10 alloggi, realizzazione impianto ascensore esterno, rifacimento sottoservizi e sistemazioni esterne dell’intero lotto. I lavori sono inoltre finalizzati al miglioramento del comportamento energetico dell’edificio. Sul tetto dell’immobile è stato realizzato un piccolo orto pensili sfruttando i principi dell’economia circolare, utilizzando materiali in prevalenza ecosostenibili e provenienti dal riutilizzo e riciclo.

Infine all’ingresso della sc. O Ater Roma ha sperimentato l’inserimento di una bacheca digitale che mette in contatto le persone e le opportunità di quartiere, mentre tiene informato l’inquilino sul palazzo in cui vive. Il sistema, che si compone di una APP per smartphone e un portale per il gestore, è integrato a servizi di videosorveglianza, chiavi digitali e controllo accessi.

“Oggi è un’altra giornata importante per le periferie”, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti “A Tiburtino Terzo consegniamo 10 appartamenti del piano dei 700 appartamenti di case nuove fatte dall’Ater – ha proseguito – Qui c’era un mostro bloccato e vuoto da tanti anni e ora ci sono dieci appartamenti modernissimi dal punto di vista della sostenibilità ambientale con un servizio digitale al piano terra che permetterà agli inquilini di dialogare direttamente con gli uffici dell’Ater.

E poi, una grande novità sperimentale: l’orto urbano sui terrazzi. Proveremo a dare agli inquilini, dove si può fare, gli Orti urbani sulle terrazze degli stabili”. Poi Zingaretti ha spiegato che “Tiburtino terzo è una delle zone in cui arriverà la banda ultra larghissima. Abbiamo visto cosa vuol dire con la dad e il lavoro a distanza essere collegati oppure no, con drammatiche discriminazioni di classe e sociali inaccettabili. Saranno 17mila gli appartamenti collegati e abbiamo iniziato a farlo”.

“Inoltre – ha concluso – sta andando avanti il progetto Pnrr, siamo tra i primi in Italia. Arriveranno 240 milioni all’Ater per le case popolari in periferie. Il piano periferie dell’Ater sta andando avanti giorno per giorno. Grazie al lavoro con la nuova giunta le assegnazioni andranno veloci. È importante in questa fase, che ci sia quartiere per quartiere collaborazione tra istituzioni e chi fa le assegnazioni”.

Per Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero della Regione Lazio: “Stamattina sono state assegnate le prime due di dieci appartamenti, nei prossimi giorni il Comune provvederà, speriamo, ad assegnare gli altri otto.

Qui c’era solo uno scheletro, un’armatura non tamponata, e qui sotto una giungla, c’era solo degrado. Il lavoro paga, avevamo preso l’impegno di consegnare questi alloggi al Comune di Roma e lo abbiamo fatto, ma è solo una parte di ciò che stiamo realizzando. Al momento la stazione appaltante più attiva a Roma è la Regione, che tramite l’Ater sta portando avanti centinaia di milioni di euro di interventi, è così che aiutiamo la città. Vogliamo fare ancora tantissime cose, abbiamo recuperato risorse aggiuntive per fare a Roma centinaia di ascensori perché purtroppo in quasi tutti i palazzi Ater mancano. Ma resta un tema: noi consegniamo tanti appartamenti al Comune Roma, ma speriamo si cambi passo perché c’è molta, troppa lentezza nell’assegnazione”.

“Oggi sono veramente felice perché vediamo realizzato quello che avevamo progettato, ed è la massima espressione della politica. Da minisindaco porto la croce dei tanti problemi degli abitanti della zona e il fatto che si lavori seriamente non può che rendermi orgoglioso di essere parte tutti della stessa squadra e mi sprona ad andare avanti. Questi sono i segnali di quello stravolgimento dell’intero Municipio che abbiamo promesso in campagna elettorale”, ha affermato Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio.