Toscana, olio extravergine d’oliva protagonista a Reggello

L’oro verde è di nuovo protagonista a Reggello. Dal 30 ottobre al primo novembre, torna la 48esima edizione della Rassegna dell’olio extravergine d’oliva. Dopo un anno di pausa dovuto al covid, il Comune toscano presenta di nuovo il suo prodotto più conosciuto nel mondo.

La manifestazione, dopo l’edizione online, dell’anno scorso, sarà interamente in presenza e darà un segnale di ripartenza a tutto il territorio. Un’iniziativa sostenuta e apprezzata dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: “È un’eccellenza che noi vogliamo valorizzare tutti insieme. Sono contento che ci sia il neosindaco, Piero Giunti, il collega Cristiano Benucci. Penso che il futuro della Toscana debba passare sempre di più attraverso le sue eccellenze, il rispetto del territorio, il buon vivere. La Toscana è questa: è una terra che negli anni è stata custodita bene. Il nostro obiettivo è continuare a custodirla, valorizzando quelli che sul territorio si impegnano, con passione, impegno e dedizione, a far sì che il frutto della nostra terra diventi prodotto amato e ammirato dalle nostre comunità. Non solo di Reggello, ma di tutta la Regione. Quindi è bello che oggi, qui, in Consiglio regionale, sia stato presentato uno di quei prodotti che rendono bella la Toscana in Italia e nel Mondo”.

“É un anno complesso per l’olivicoltura perché c’è stata una scarsa produzione di olive, ma l’olio sarà comunque di ottima qualità. E sarà comunque uno degli elementi che identificherà anche per quest’anno il nostro territorio. Un prodotto d’eccellenza che è un po’ un biglietto da visita della Toscana nel Mondo. La rassegna di Reggello è la più longeva manifestazione toscana in tema di olio e qui se ne produce uno dei migliori della Regione. Una buona occasione per visitare questo Comune per assaggiare del buon olio e soprattutto per apprezzarne le qualità”. Le parole del consigliere regionale Cristiano Benucci.

Il sindaco di Reggello Piero Giunti presenta l’iniziativa: “Oggi siamo veramente contenti perché siamo ospiti del Consiglio regionale, ringrazio il presidente Mazzeo per averci dato questa opportunità. Una vetrina regionale dove noi presentiamo il nostro prodotto per eccellenza l’olio extravergine di Reggello. Un prodotto che per le sue caratteristiche chimiche e organolettiche è di altissima qualità. Quest’anno purtroppo la quantità non è elevatissima, però abbiamo una ottima qualità. Ripartiamo dopo un anno di pausa, abbiamo fatto l’anno scorso la rassegna on-line e quest’anno finalmente in presenza abbiamo le possibilità di esporre attraverso i nostri produttori un olio buonissimo”.

Gli fa eco l’assessore allo sviluppo economico Priscilla Del Sala: “Sicuramente noi mettiamo in campo tutte quelle che sono le nostre potenzialità per supportare i nostri olivicoltori. L’ulivo nel nostro territorio ha una cultura millenaria. Il lavoro dei produttori è sempre difficile soprattutto mai certo. Quest’anno i cambiamenti climatici hanno fatto sì che la qualità sia comunque elevata, ma la quantità molto scarsa. E la qualità del nostro olio è data proprio dalla cura del terreno, da un terreno molto particolare, ricco di quarzo e privo di calcare. Un terreno unico che ci consente di avere un olio eccellente che viene esportato in tutto il Mondo”.

Ricco il programma che prevede cooking-show, degustazioni e visite ai frantoi. Per gli sportivi pronti anche percorsi con e-bike tra gli ulivi. Non mancheranno concerti, presentazioni di libri con la presenza degli autori, protagonisti saranno anche i bambini con tante proposte di gioco. Come consuetudine saranno a disposizione gli stand dei produttori che permetteranno di conoscere di persona coloro che realizzano questo straordinario prodotto. Il programma completo è a disposizione su sito del Comune di Reggello.