Bardi: “Puntiamo sui giovani per costruire il futuro della Basilicata”

Un appello ai giovani a non perdere la fiducia e ad aiutare con il loro contributo chi rappresenta le istituzioni a dare le giuste risposte per attuare un’inversione di tendenza e rendere il nostro territorio attrattivo anche per le nuove generazioni. E’ il messaggio lanciato agli studenti lucani dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenuto questa mattina a Potenza all’evento tenutosi nell’Istituto comprensivo “Antonio Busciolano”. Al centro della manifestazione la commemorazione dello scultore, al quale la scuola è intitolata,...