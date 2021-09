Al via la nuova edizione di AgriFormChianti, attività formativa nel settore agricolo rivolta ai giovani aspiranti contadini. A promuovere questa attività, finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì, sono i Comuni di Barberino, Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Bagno a Ripoli.

Sponsor