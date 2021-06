Turismo, in Calabria al via Italy Muslim Friendly

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

Al via in Calabria il progetto sperimentale di incoming per il turismo musulmano e l’export di prodotti agroalimentari sui mercati arabi. L’iniziativa è stata presentata oggi nella Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro dall’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, alla presenza delle associazioni agricole, dei Gruppi di azione locale (Gal) e dei consorzi agricoli calabresi. Sono intervenuti anche Bruno Calvetta, segretario generale delle Camere di commercio di Catanzaro e Vibo Valentia, e il docente Peppino De Rose, esperto di politiche europee e...