“Premio Donna dell’Anno Abruzzo Marche”, riconoscimento per Angelica Bianco, direttore commerciale de La Discussione

“Premio di solidarietà intitolato “Donna dell’ Anno”, per la XIV edizione c’è il gradito riconoscimento alla nostra collega giornalista Angelica Bianco.

La scelta è andata su di lei in quanto abruzzese e per l’attività manageriale quindi professionale svolta in questi anni con grande forza ed impegno.

Il premio è stato conferito dal professor Francesco Cianciarelli, dall’art director Lino Puntuti, dal presidente Enzo Lori, e dal segretario generale della manifestazione, Cino di Monte. La manifestazione che da anni richiama personalità dell’arte, cultura, dello sport e della moda, si è svolta a Colonnella ( Te) nel panorama del ristorante “Centolire”, tra gli sponsor la Regione Abruzzo e la Regione Marche. Per Angelica Bianco il premio è stata una bella e importante sorpresa. “Con orgoglio accolgo questo riconoscimento.

Lo sento mio perché espressione della mia terra”, sottolinea Angelica Bianco, “Ringrazio affettuosamente i tanti amici e i gentili promotori che rendono possibile questa partecipata iniziativa. Un saluto anche ai colleghi de La Discussione per il loro impegno editoriale di informazione quotidiana e puntuale. Grazie ancora per un premio che accolgo insieme a mio figlio Rocco Maria di 7 anni perché è il mio primo pilastro di vita”.