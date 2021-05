 “O tutto, o non vale”

Nella corsa sfrenata del benessere, dove i furbi pensano di comprare tutto e i poveri stanno a guardare elemosinando un pezzo di rispetto della loro dignita’, ecco venire a galla – tra paure e silenzi- il sentimento dell’amore che porta ogni essere umano al bivio di una scelta: essere o apparire? La vita, breve avventura omaggiata da un Dio che viene presentato dagli Evangelisti ( Matteo, Marco, Luca e ancor piu’ Giovanni ) come l’essenza vera di tutto cio’ che e’ piro “Amore “. Che meraviglia questa parola, che senso profondo di verita’ porta in essa, che stupendo raggio di sole che Lui ha creato dando vita a tutte le cose.

L’ Amore. Si, una parola, che racchiude una vita intera e anche il suo ricordo. Si fa di tutto per celarla, per far capire che non se ne ha bisogno, che amare e’ degli insicuri e di chi non sa cosa essere in un mondo dove la teatralita’ sembra farla da padrona. Eppure una verita’ va detta;: In amore o si da tutto o non vale. Chiama deve avere la coerenza di rimettere tutto fra le braccia dell’amore che non e’ un consumarsi e consumare tutto fra i silenzi di un compromesso che puzza e avvilisce l’animo. No. In amore ci si gioca la vita e la sua vera “Vocazione”. In amore si gioca alla pari. Si da tutto senza paura di essere additati, umiliati, derisi e frantumati dallo stupido di turno. Se proviamo ad analizzare la nostra vita ci accorgiamo come sul nostro cammino tanti sono andati “fuori di testa ” per solitudine d’amore, abbandono d’amore, emarginati per amore, derisi da un falso amore, usati per un surrogato d’amore.