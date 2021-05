Sponsor

Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, ha ricevuto poco prima delle 13 la prima dose di vaccino AstraZeneca nell’hub della Fiera di Genova. Il governatore aveva scelto di aderire come volontario alla campagna di prenotazioni volontarie per over 18 per vaccini a vettore virale nonostante avesse già un appuntamento per ricevere Pfizer, come prevede la sua fascia d’età.fcn/tvi/gtr