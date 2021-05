Nuove nomine alla Direzione di Alpine

A partire dal 1° aprile 2021, Ce'dric Journel entra a far parte della Business Unit Alpine come Vicepresidente Vendite e Marketing della Marca, riportando a Laurent Rossi, Direttore Generale di Alpine. Ce'dric Journel e' membro del Comitato di Direzione della Marca. A partire dal 1° maggio, François Pierrard e' nominato Direttore Strategia e Business Development della Business Unit Alpine, riportando a Laurent Rossi, Direttore Generale di Alpine. François Pierrard e' membro del Comitato di Direzione della Marca. A partire dal 19 aprile 2021, David Gendry e' nominato Direttore Marketing-Comunicazione Alpine, riportando a Ce'dric Journel. "L'arrivo di Ce'dric e David da' nuovo slancio allo sviluppo commerciale e al valore della Marca Alpine. L'esperienza da loro acquisita presso costruttori prestigiosi, in Francia e sui mercati internazionali, e' un punto di forza per la Marca e imprime un colpo di acceleratore ad Alpine. Le sfide sono importanti e gli obiettivi ambiziosi. Le loro competenze e il loro impegno sono essenziali per le nostre ambizioni e successo. Le competenze di François, nel prosieguo della sua partecipazione attiva all'elaborazione del piano strategico Renaulution, saranno di fondamentale importanza per lo sviluppo di Alpine" ha dichiarato Laurent Rossi, CEO di Alpine. Nato nel 1973, Ce'dric Journel detiene un MBA conseguito all'HEC di Parigi. Dopo varie esperienze nel mondo del motorsport e della F1, entra a far parte di Honda Motors come responsabile dello sviluppo della rete automotive. Nel 2000, passa al Gruppo Volkswagen. Prima in Francia, dove ricopre diverse funzioni nei settori Vendite, Marketing e Sviluppo Rete, tra cui la direzione delle vendite flotte, completando la sua esperienza, sempre in Francia, come Direttore Marketing di Skoda. Nel 2011, Ce'dric Journel entra nel quartier generale del Gruppo Volkswagen, dove assume la direzione della Comunicazione Internazionale. L'anno successivo, e' nominato Vicepresidente Marketing, Prodotto e Strategia Cina in FAW-VW. Nel 2016, Ce'dric Journel e' promosso Direttore Generale della Marca Audi in Corea. Dal 2019 e' Direttore Generale di Volkswagen Import Cina. Nell'ambito di Renaulution e con il potenziamento della Marca Alpine e l'integrazione di tutta l'attivita' dello sport automobilistico all'interno della Marca, Ce'dric JOURNEL avra' anche il compito di sviluppare le entrate legate allo sport automobilistico. Nato nel 1992, François Pierrard e' titolare di un Master of Science in Management conseguito presso l'ESSEC. Nel 2017, entra a far parte della societa' di consulenza strategica McKinsey & Company. Partecipa a tanti progetti per player industriali e tecnologici francesi ed internazionali: definizione di piani strategici, fusioni ed acquisizioni, piani di ristrutturazione, trasformazione digitale, ecc. Nel 2020, entra a far parte del Gruppo Renault nella Direzione Strategia e Business Development, diventando un membro del team dedicato al piano Renaulution. La missione di François Pierrard sara' quella di applicare la roadmap del piano ad Alpine e di sviluppare le leve di crescita. Nato nel 1976, David Gendry e' titolare di un master in diritto commerciale e fiscale presso l'Universita' di Aix en Provence. Nel 2000, comincia la sua carriera come avvocato d'affari nel Gruppo PSA Peugeot Citroën. Nel 2003, entra a far parte dell'Ufficio Vendite ed e' nominato Direttore Marketing e Comunicazione di Peugeot Sport. Nel 2009, diventa Direttore Vendite e Marketing di Peugeot nella Repubblica Ceca. Nel 2012, David Gendry passa ai team del Gruppo Volkswagen Francia in veste di Direttore Marketing Seat Francia. Nel 2016, e' nominato Direttore Globale Digitale di Seat in Spagna. Nel 2018, giunge in Cina come Vicepresidente preposto alle vendite e al marketing per una delle joint-venture del Gruppo Volkswagen. Dal 2020, David Gendry e' Direttore Generale delle Marche Seat e Cupra in Portogallo. La sua missione sara' quella di definire la strategia di marketing globale della Marca Alpine dirigendo, soprattutto, lo sviluppo delle attivita' di marketing prodotto e dello sport automobilistico. (ITALPRESS). tvi/com 11-Mag-21 16:59

