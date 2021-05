Covid: Giani, Fra domani e dopodomani sarà firmata l’ordinanza che consentirà la visita dei parenti alle persone ricoverate nelle Rsa

” Ringrazio il ministro Speranza che trasmettendoci la circolare in merito ci da’ modo di organizzarci perche’ in settimana si possa tornare a fare certi incontri utilizzando una sorta di green pass”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un incontro con la stampa all’ospedale Careggi. “L’incontro con i familiari ci potra’ essere nelle Rsa con chi e’ vaccinato o con la prova che e’ stato effettuato un tampone negativo. La Toscana – ha aggiunto – e’ stata la prima regione a fare la delibera per la ‘stanza degli abbracci’, quindi volevamo essere all’avanguardia anche in tema di riapertura alle visite”.

Giani ha poi spiegato che “l’obiettivo che ci diamo da meta’ della settimana prossima e’ di somministrare 30mila vaccini al giorno, cioe’ da quando il prossimo 13 maggio faremo la grande opera di prenotazione perche’ fino a fine giugno sia programmato che tutti gli over 80 abbiano una data a cui potersi riferire. E’ importante che la nostra macchina organizzativa viaggi con un livello fra 28-30 mila vaccinazioni al giorno. Cosi’, insieme a quello che possono fare i medici di base, farmacisti e alla fine del mese anche con le vaccinazioni in azienda, possiamo arrivare ad avere l’immunita’ di gregge a fine settembre”, ha concluso Giani.