Coronavirus, nessun nuovo decesso in Basilicata

POTENZA (ITALPRESS) – Sono 162 (e fra questi 155 relativi a residenti in Basilicata) i nuovi casi di Coronavirus in Basilicata, dove non si registra alcun decesso. Lo comunica la task force regionale. Sono stati processati 1.510 tamponi molecolari. Le guarigioni sono state 179, di cui 175 relative a residenti in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.843, di cui 5.668 in isolamento domiciliare. Sono 16.230 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 494 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 175: a Potenza 33 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 34 in Pneumologia, 15 in Medicina d'urgenza, 17 nel reparto di Medicina interna Covid e 7 in Terapia intensiva dell'ospedale San Carlo; a Matera 33 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 15 in Pneumologia, 16 nel reparto di Medicina interna Covid e 5 in Terapia intensiva dell'ospedale 'Madonna delle Grazie'. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 314.008 tamponi molecolari, di cui 288.297 sono risultati negativi, e sono state testate 183.836 persone. (ITALPRESS). fsc/com 24-Apr-21 14:51

Sponsor