Piemonte, Cirio “Sui vaccini stiamo facendo la nostra parte”

TORINO (ITALPRESS) – "Questo è il 225esimo centro vaccinale in Piemonte. La media dal 9 aprile è di oltre 24mila vaccini al giorno. Dobbiamo correre, stiamo facendo la nostra parte". Così Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, parlando all'inaugurazione all'hub vaccinale al Lingotto. "Siamo all'ultimo posto per i vaccinati nella categoria altri, siamo al 3%, di quelli dove potrebbero esserci quelli che si chiamano furbetti" aggiunge. "Al 15 di aprile arriveremo a 30mila vaccini, e 40mila a maggio – prosegue – noi chiediamo al generale Figliuolo vaccini", ha concluso rivolgendosi al responsabile del Governo per la campagna vaccinale, presente all'evento. "Il presidente Draghi mi ha comunicato che arriveranno 50 milioni di dosi del vaccino Pfizer in più a livello europeo. All'Italia spetterà il 13%, che arriverano entro giugno", ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo. "Su Johnson&Johnson, il vaccino è in linea statistica con gli altri farmaci. Aspettiamo cosa diranno Ema e Aifa entro due o tre giorni, e decideremo di conseguenza", ha aggiunto. (ITALPRESS). jp/sat/red 14-Apr-21 21:23

