ROMA (ITALPRESS) – "Il 19 di aprile avremo la prima consegna di Johnson & Johnson, si tratta di una consegna quantitativamente modesta, 18mila dosi che andranno in prevalenza alle carceri, per il personale e per i detenuti, speriamo, dal prossimo mese di maggio, si possa avere un ampliamento delle forniture". Lo ha detto l'assessore al Sanità, Alessio D'Amato, nel corso dell'inaugurazione del centro vaccinale dell'ospedale San Giovanni. (ITALPRESS). mac/pc/red 10-Apr-21 14:40

