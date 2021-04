Vaccino, Fontana “Nessun gap tra Lombardia e altre regioni”

ROMA (ITALPRESS) – "Il gap con le altre Regioni? Lo dite voi giornalisti, non c'è alcun tipo di gap nei confronti di altre regioni. Noi abbiamo utilizzato i vaccini che ci sono stati dati. Mercoledì prima che arrivasse l'ultima quantità di vaccini Pfizer, avevamo in magazzino 1.5000 vaccini residui, anche se avessimo voluto non avremmo potuto vaccinare quelli che mancavano tra gli over 80enni anche perché fino a quel momento per vaccinare gli ultra 65enni si doveva vaccinare con Pfizer. Stiamo seguendo un programma che è rispettoso delle quantità di vaccini che riceviamo e degli impegni che il governo ci ha dato di alcune categorie particolari. Adesso abbiamo aperto alla categoria tra 75 e 79, poi 70-75 e l'operazione prosegue in maniera assolutamente perfetta. Quando ci arriveranno i vaccini lo faremo nel rispetto dei tempi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Attilio Fontana dal centro vaccinale dell'ospedale Niguarda di Milano. "Abbiamo sempre fatto quello che i vaccini ci consentivano di fare. Per ora i numeri sono limitati. Si sapeva, non voglio fare una contestazione o una polemica, si sapeva che i numeri sarebbero stati quelli. Quello che ci era stato promesso è arrivato e noi la campagna l'abbiamo impostata su quello che ci è arrivato. Speriamo che arrivino più dosi in modo da ampliare il numero dei cittadini vaccinati" ha continuato. "Entro domani sera tutti gli over 80 anni saranno vaccinati in Lombardia. Le cose stanno andando in modo ottimale. Oltre questo centro vaccinale sono stato a visitare quello di Monza e tutto funziona in maniera assolutamente perfetta, soprattutto i cittadini sono molto contenti perché sono assistiti molto bene e l'operazione si svolge in pochi minuti. Stanno facendo numeri importanti. Domani tutti gli 80enni della Lombardia avranno ricevuto la prima dose di vaccino" conclude. (ITALPRESS). spf/pc/red 10-Apr-21 14:30

