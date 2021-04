Vaccino, il presidente della Liguria Toti sicuro dell’avanzamento della campagna vaccinale

“Le vaccinazioni continuano in tutta la Liguria e, anzi, abbiamo utilizzato queste festivita’ pasquali per far partire alcune nuove iniziative come il primo drive through vaccinale a Taggia, nell’imperiese. Qui alla Fiera si e’ lavorato sia sabato sia oggi, con la sola pausa nella giornata di Pasqua, mentre abbiamo aumentato le somministrazioni alla Spezia. Inoltre in settimana il centro vaccinale di San Benigno iniziera’ a lavorare fino alle due di notte e, entro le due settimane successive, anche questo hub della Fiera arrivera’ a lavorare fino alle 23. Oggi siamo ai limiti della nostra produzione nella programmazione di aprile: la nostra capacita’ di vaccinazione adesso e’ sufficiente a garantire l’utilizzo di tutte le dosi che arriveranno da Roma”. Lo ha detto il presidente e assessore alla Sanita’ di Regione Liguria Giovanni Toti che ha dedicato la mattina di pasquetta a visitare l’hub vaccinale della Fiera di Genova.

“Questo luogo ha una potenzialita’ gigantesca – sottolinea il governatore Toti – ma, ovviamente, serve la materia prima cioe’ i vaccini: siccome il generale Figliuolo dice che arriveranno piu’ vaccini, e io me lo auguro, noi siamo pronti ad aumentare quanto serve. Bisogna accelerare le vaccinazioni a domicilio per le persone non deambulanti che ovviamente meritano un’attenzione particolare: da domani aumenteremo le squadre dedicate e siamo convinti che l’arrivo a meta’ aprile del vaccino Johnson, da somministrare con una sola dose, ci facilitera’ ulteriormente il compito”. Fino a questa sera tutta la Liguria e’ in zona rossa, secondo le disposizioni nazionali del decreto Pasqua. Rimarra’ poi in vigore fino a domenica 11 aprile l’ordinanza firmata dal governatore che dispone su tutto il territorio ligure il divieto di raggiungere le seconde case e i beni assimilabili come barche o roulotte con il mantenimento in zona rossa esclusivamente per il savonese e l’imperiese (Asl2 e Asl1) mentre il resto del territorio da domani mattina tornera’ in fascia arancione.