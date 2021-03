Autista positivo al covid, Finanziaria Sicilia rinviata

PALERMO (ITALPRESS) – "Una persona che ha lavorato qui in questi giorni per l'approvazione della legge finanziaria è risultata positiva al coronavirus, mentre altri sono attualmente in quarantena". A darne l'annuncio è stato il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè: "Io ho 67 anni e so dovessi contrarre il covid sarei a forte rischio, come il presidente Musumeci e altri – ha detto Miccichè -. Dobbiamo capire bene. L'autista del ragioniere generale è sicuro positivo. E' c'è il rischio che si sia trasmesso in questo palazzo, chiedo a tutti di avere prudenza massima. Non posso dire mettiamoci tutti in quarantena. Dobbiamo aspettare martedì che avremo il responso del ragioniere generale, chiedo a tutti voi se vi fosse possibile di farvi il tampone, anche i dipendenti dell'Assemblea. Ho dato mandato al segretario generale a partire da domani mattina un'enorme sanificazione nel palazzo, la più forte possibile, facendo sanificare tutto. Sicuramente fino a martedì, quando avremo l'esito, ognuno di noi – con grande dispiacere – dovrà starsi a casa". (ITALPRESS). mra/pc/red 26-Mar-21 20:56

