La Svizzera prevede forte ripresa dell’economia, ma meno dell’anno scorso

L’economia svizzera si riprenderà in modo ampio quest’anno anno, ma a differenza di quanto avvenuto l’estate scorsa dopo i primi confinamenti il miglioramento sarà più lento: lo affermano gli economisti di Credit Suisse. Nel loro rapporto periodico Monitor Svizzera gli specialisti della grande banca prevedono che il prodotto interno lordo (Pil) scenda di un altro 0,5% nel primo trimestre, per poi gradualmente risalire. Per l’insieme del 2021 viene confermato il precedente pronostico, che vede la progressione del Pil al 3,5%....