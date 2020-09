Inaugurazione App del gruppo facebook “Imprenditrici Venete”, presenti politici e personaggi illustri

Sponsor

VENEZIA – Nella cornice di villa Widmann Rezzonico Foscari, a Mira Venezia, è stata inaugurata l’App della community “Imprenditrici Venete”. All’evento hanno partecipato circa 200 imprenditrici. Una giornata tutta da ricordare impreziosita dai colori fucsia, ciclamino, rosa, lilla, rosso e bianco, dove la presidente del gruppo, Giorgia Bonotto, ha parlato del periodo del lungo lockdown e della nascita di questa idea di riunire tutte le imprenditrici del Veneto. Hanno portato un saluto l’europarlamentare Gianantonio Da Re, l’assessore del Comune di Treviso Alessandro Manera, e l’assessore del Comune di Mira Vanna Baldan. Il governatore Luca Zaia ha mandato una lettera di augurio e di incoraggiamento.

Presente durante tutta la durata dell’evento anche l’amministratore unico di Villa Widmann, Andrea Berro, presidente di San Servolo servizi metropolitani di Venezia. Nella sala conferenze della villa si è svolta la presentazione ufficiale della #App Imprenditrici Venete grazie ai tecnici di Oasis Srl, partner nella realizzazione dell’applicazione. Paola Maffei ha presentato l’academy del gruppo e altre imprenditrici hanno relazionato su altri punti. Manuela Cancedda ha parlato dei punti di forza dell’imprenditoria femminile; Emanuela Pozzanti che ha parlato della sicurezza aziendale ai tempi del Covid; Manuela Soccol ha parlato della privacy e della gestione dei dati aziendali; Lorenzo Renzulli ha dato supporto per l’assistenza tecnica dell’App; Antonietta Verduci ha parlato di persone migliori per business migliori. Ospite di eccezione, la soprano Anna Sanachina di origine russa, ma di adozione Veneziana, ha incantato gli ospiti con la sua splendida voce. L’evento ha avuto l’onore di ospitare la famosa associazione Patrizi Veneti di

Maria Serafin di Venezia con abiti del 700 che si sono esibiti in un minuetto accompagnati dalla cantante soprano Veronica Rampado. Pranzo a buffet accompagnato da ottimi vini; il parco della villa è stato allestito per set fotografici e al campiello c’è stata un’esposizione di Vespe storiche, collezione privata di una imprenditrice veneta. Il taglio della torta scenografica Imprenditrici Venete a 6 piani offerta dalla pasticcera Rossella Sarti è stato un momento memorabile ricco di applausi e scatti fotografici.

Inoltre un trionfo di dolci offerti dalle imprenditrici, monoporzioni di tiramisù, creme, frollini, praline e macarons ha deliziato e coccolato tutte le imprenditrici. tutti i prodotti alimentari sono stati accompagnati da scheda ingredienti certificata. Il tanto atteso gioco a premi ha concluso in bellezza l’evento; estrazione di numerosi premi offerti dai partners tra i quali, soggiorni presso hotel e B&B in località prestigiose, cene in ristoranti, tour con guida nella bellissima Venezia, e ancora gioielli, borse artigianali, abbigliamento, quadri dipinti a mano, cofanetti di ricercati prodotti di bellezza. Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento Barbara De Marchi che ha pensato agli allestimenti e alle partners. La speaker Marica Mei ha intrattenuto il pubblico; l’admin Alice Tugnolo ha provveduto al service e al palco; Nicoletta Voltolina, Sabrina Sciorio, Valentina Bonotto, Claudia Bellan hanno accolto le ospiti al desk; la blogger del gruppo, Barbara Braghin, ha fatto interviste e foto. L’evento si è svolto tutto all’aperto, organizzato tenendo conto delle disposizioni legge per emergenza Sanitaria Covid.