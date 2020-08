Veneto: oltre 12 mila i tamponi effettuati ai turisti al rientro dal ferragosto

Sponsor

In due giorni in Veneto oltre 12 mila turisti sono stati sottoposti al loro rientro dalle vacanze a tampone per verificare la positività o meno al coronavirus.

Nel territorio di competenza dell’Ulss 1 Dolomiti 195 persone sottoposte a tampone nell’ambulatorio di Feltre. Nei due giorni di sabato e domenica i tamponi complessivi sono stati 504.

In quello dell’Ulss 2 Marca Trevigiana 991 tamponi, così suddivisi: Conegliano 339, Treviso 317, Castelfranco 237, Oderzo 98. Nei due giorni i tamponi complessivi sono stati 2241.

Nell’Ulss 3 Veneziana 453 tamponi così suddivisi: Mestre 127, Noale 143, Dolo 120, Chioggia 33, Venezia 30 a cui vanno aggiunti i 388 effettuati in mattinata all’Aeroporto Marco Polo di Venezia. Nei due giorni i tamponi complessivi sono stati 2156.

All’Ulss 4 Veneto Orientale 146 tamponi complessivi: 95 San Donà di Piave e 51 Portogruaro. Nei due giorni i tamponi complessivi sono stati 381.

Nel territorio dell’Ulss 5 Rovigo sono stati effettuati 88 tamponi. 149 il dato complessivo dei due giorni.

Invece all’Ulss 6 Euganea i tamponi effettuati ai vacanzieri sono stati complessivamente 870, così suddivisi: Padova 299, Rubano 161, Piove di Sacco 82, Camposampiero 192, Monselice 136. Complessivamente nei 2 giorni sono stati eseguiti 2096 tamponi.

In quello dell’Ulss 7 Pedemotana 283 tamponi complessivi, così suddivisi: a Marostica alle ore 13 i tamponi effettuati sono stati 58, Bassano 46, all’ospedale di Santorso 74, a Schio 105. Nei due giorni i tamponi effettuati sono stati 754.

All’Ulss 8 Berica i tamponi eseguiti oggi 398 così suddivisi: Vicenza 237, Arzignano 116, Noventa Vicentina 45. Nei due giorni i tamponi sono stati 2020.

E all’Ulss 9 Scaligera 746 tamponi complessivi così suddivisi: Bussolengo 89, San Bonifacio 97, Legnago 60. A fine giornata si prevede che nel punto allestito all’Aeroporto Catullo di Verona Villafranca i tamponi effettuati ai turisti in arrivo siano circa 500. Complessivamente nei due giorni i tamponi effettuati sono stati 1394.

Nell’Aoui Verona erano 197 per persone che si erano recate nell’ambulatorio allestito nell’ospedale di Borgo Trento. Complessivamente 400 tamponi tra sabato e domenica.

Infine all’azienda Ospedaliera di Padova sono stati 55 i tamponi effettuati.