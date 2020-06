Covid, l’ultima novità: gli infettivi lievi NON INFETTANO ma la ‘bomba’ è altrove

Sponsor

Chi è guarito non è più contagioso, il virus ha una carica bassa. Parola del virologo Fausto Baldanti. In Lombardia, ma non solo, vige l’ottimismo e su Il Corriere della Sera viene riportata l’opinione del virologo del San Matteo di Pavia (con la collaborazione del Policlinico di Milano, del Santa Maria delle Scotte di Siena, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna e dell’Usl di Piacenza), che così spiega il fenomeno virale in questi giorni estivi: “Nei pazienti che hanno superato i sintomi il virus ha una carica bassa, dunque chi è guarito non è più contagioso”.

Ma come l’hanno scoperto? “Mettendo dei campioni di virus – racconta – di 280 tamponi in coltura e abbiamo visto che non è più in grado di infettare le cellule se non per la percentuale minima del 3% dei casi“.

Questo significherebbe che possono tornare alla normalità oltre 15 mila guariti ancora oggi in isolamento in Lombardia.

Per Baldanti: “Il tampone dei pazienti può risultare ancora positivo perché restano residui di virus ma senza più capacità di contagiare”.

Ma c’è un’altra opinione che vale la pena rilanciare. Il tecnico del comitato scientifico Locatelli ha dichiarato senza mezzi termini: “Attenzione a quanto sta accadendo in Brasile e India e onoriamo i nostri 34mila morti con comportamenti responsabili. In Europa nel complesso c’è sicuramente una netta e assai incoraggiante flessione dei contagi ma continuano a osservarsi episodi, più o meno rilevanti, che documentano come il virus circoli e possa creare improvvise riaccensioni epidemiche. In Italia è accaduto a Roma e, proprio in questi giorni, in Calabria. Ma è soprattutto quanto sta avvenendo nel più grande mattatoio della Germania, circa 1300 contagi, che fa comprendere quanto sia pericoloso distrarsi. Le autorità tedesche hanno avviato una riflessione su come gestire questo focolaio”.

Dunque la ‘bomba’ non è in Italia, ma potrebbe arrivarci…

