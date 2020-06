A Napoli il più grande mercato contadino all’aperto. Da Campagna Amica il 100% di prodotti locali e Made in Italy

Sponsor

Un pieno di bontà gastronomiche 100% italiane.

Inaugurato il 18 giugno a Napoli, al Parco San Paolo di Fuorigrotta, il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia, promosso da Coldiretti Napoli e Campagna Amica.

Su circa mille metri quadri coperti e 300 mq scoperti, si può trovare il meglio delle produzioni agroalimentari della Campania proposte da aziende agricole provenienti da tutto il territorio regionale all’interno di 27 box stabili e 15 mini box per proposte di nicchia.

I cittadini napoletani potranno trovare al mercato San Paolo di Campagna Amica un’ampia scelta di produzioni a km zero: farina, pane, prodotti da forno e dolci, macelleria (bovina e suina), pesce fresco, mozzarella e ricotta di bufala campana, salumi di bufala, frutta, ortaggi, verdura di stagione, pollo, uova, latte fresco, conserve di pomodori, pasta con grano 100% italiano, salumi, legumi, formaggi freschi e stagionati, yogurt, prodotti dop e bio freschi e trasformati, miele, olio extravergine d’oliva, birra agricola, vini della campania (in bottiglia e alla spina), succhi di frutta senza conservanti, marmellate, derivati della canapa, fiori e piante, prodotti cosmetici a base di bava di lumaca. I giorni e gli orari di apertura sono: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 15, sabato dalle 10 alle 19. L’accesso al mercato è in via Guidetti 72.