Design to Business 2020: il webinar dell’Andoc fa il “giro d’Italia”

L’Andoc (Associazione Nazionale Dottori Commercialisti) porta in tutta Italia il webinar “Design to Business 2020 – Nuove competenze e tecniche agili per il futuro del Commercialista”. Dopo il successo della “tappa” di Cagliari, che ha visto la partecipazione di quasi duecento commercialisti sardi collegati via web, l’associazione dei dottori commercialisti ha deciso di riproporre il seminario in altre quattro città: a Napoli il prossimo 25 maggio (ore 11.00), a Torino il 29 Maggio (ore 15.30), a Bologna il 5 giugno (ore 15.00) e a Bari il 10 giugno (ore 11.00).

I webinar si svolgeranno con la collaborazione degli Ordini dei dottori commercialisti locali e saranno tenuti da Fabrizio Salusest, Consigliere Nazionale Andoc, Dottore Commercialista e Revisore legale, Esperto in pianificazione economico finanziaria e controllo di gestione e docente in numerosi corsi di Alta Formazione sulla pianificazione e gestione di progetti nazionali ed internazionali. Interverranno i presidenti delle Accademie territoriali dell’Andoc.

“Sperimentiamo un nuovo modo di fare formazione offrendo a tutti i professionisti una importante opportunità”, afferma Amelia Luca, presidente Andoc. “I convegni potranno essere seguiti, come ormai avviene abitualmente, da qualsiasi dispositivo e non escludiamo di ampliare ulteriormente la platea nelle prossime settimane, coinvolgendo le nostre Accademie in Lombardia e nel Lazio. D’altronde – evidenzia Luca – quello legato ai nuovi strumenti del business design e alle nuove principali strategie di cambiamento e innovazione è un tema attuale e che piace a molti colleghi. Nella nostra categoria si è fatta spazio una grande attenzione verso una cultura manageriale che riteniamo imprescindibile, oggi le competenze tradizionali vanno integrate con nuovi temi”.

La partecipazione sarà riservata agli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, i posti sono limitati. Sarà possibile iscriversi ai webinar sulla piattaforma Zoom, semplicemente rilasciando nome, cognome e indirizzo mail al link che sarà indicato nella locandina. Gli eventi attribuiranno crediti formativi professionali.

Nella foto: Amelia Luca, presidente nazionale Andoc.