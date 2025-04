Pasqua tra sole e temporali: Italia spaccata in due dal meteo

Se fino a pochi giorni fa la scena meteorologica italiana era dominata da piogge insistenti e anche violente, a causa del ritorno in grande stile del flusso perturbato atlantico, all’orizzonte si delinea un cambiamento proprio in vista del weekend di Pasqua. Secondo il portale ilmeteo.it a partire da sabato 19 aprile, infatti, è attesa la rimonta di un campo di alta pressione che potrebbe riportare un po’ di stabilità, soprattutto al Centro-Sud. Grazie all’espansione dell’anticiclone, la giornata di sabato si preannuncia generalmente più soleggiata su molte regioni, con temperature in lieve rialzo. Ma non sarà una giornata completamente tranquilla: qualche rovescio a sviluppo convettivo è atteso in Liguria e nelle aree montuose del Nord, con possibilità di estensione dei fenomeni anche alle pianure di Piemonte e Lombardia, in perfetto stile primaverile.

Pasqua ‘divisa’

Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, l’Italia vivrà una netta divisione meteorologica. Al Centro-Sud e sulla Sicilia si potrà godere di una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature piacevoli che, nelle ore più calde, potranno toccare anche i 22°C.

Situazione diversa al Nord e sulla Sardegna, dove prevarrà la tipica variabilità di stagione: sole alternato a improvvisi acquazzoni, in alcuni casi anche intensi, specialmente in Piemonte, Lombardia occidentale, Liguria e Toscana. Qui, correnti fredde e instabili in discesa dal Nord Europa alimenteranno temporali, localmente accompagnati da grandine.

Pasquetta instabile

La giornata di lunedì 21 aprile, Pasquetta, potrebbe presentare una variabilità ancor più marcata. In molte zone della penisola, specialmente al Nord e parte del Centro, si ripresenteranno acquazzoni sparsi e temporali pomeridiani. Il tempo più stabile dovrebbe concentrarsi ancora una volta al Sud, dove si prevedono condizioni più miti e favorevoli per le tradizionali gite fuori porta.

