Visibilia, Santanchè “Sono tranquilla. Dimissioni? Ci penseremo”

MILANO (ITALPRESS) – A proposito dell’udienza nell’ambito dell’inchiesta Visibilia, la ministra del Turismo Daniela Santanchè si è detta “assolutamente tranquilla”. Lo ha dichiarato a margine di un evento a Palazzo Lombardia. In merito ad un possibile passo indietro, Santanchè ha risposto: “Ci penseremo. Intanto vediamo quali sono i tempi e che cosa succederà, ma io sono confidente nella magistratura e del mio comportamento. Come dice la Costituzione non si è colpevoli al terzo grado di giudizio, poi ognuno fa le sue valutazioni”.

