Groenlandia, l’opposizione di centro-destra vince le elezioni

Stando ai risultati quasi definitivi, l’opposizione di centro-destra in Groenlandia ha registrato un’importante vittoria nelle elezioni generali. Il voto è stato influenzato dalle controverse dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva espresso interesse per l’acquisizione del territorio autonomo della Danimarca. Con oltre il 90% delle schede scrutinate, il partito Demokraatit, favorevole a un approccio graduale verso l’indipendenza, ha ottenuto circa il 30% dei voti. Naleraq, un altro partito di opposizione che punta a un’immediata separazione da Copenaghen e a rafforzare i legami con gli USA, si è posizionato secondo con il 25%. L’Inuit Ataqatigiit (IA), guidato dal primo ministro Mute B. Egede e anch’esso sostenitore dell’indipendenza, ha raccolto oltre il 21%, classificandosi al terzo posto. La Groenlandia, la più grande isola del mondo situata tra l’Oceano Artico e l’Oceano Atlantico, è sotto il controllo della Danimarca da circa 300 anni. Su una popolazione di 57.000 abitanti, circa 44.000 groenlandesi erano chiamati alle urne per eleggere i 31 parlamentari del governo locale. Sei partiti hanno preso parte alla competizione elettorale. Il partito Siumut, alleato di Egede nella coalizione di governo uscente di sinistra, si è piazzato al quarto posto con circa il 15% dei voti. Gli altri due partiti, Atassut e Qulleq, hanno ottenuto rispettivamente il 7% e poco più dell’1%. Le votazioni si sono svolte in 72 seggi distribuiti su tutto il territorio dell’isola. La posizione strategica della Groenlandia, insieme alle sue risorse minerarie ancora inutilizzate, ha attirato l’interesse di Trump fin dal suo primo mandato nel 2019, quando propose di acquistare l’isola. Tornato in carica a gennaio, Trump ha ribadito questa intenzione durante un discorso al Congresso. Tuttavia, i leader groenlandesi e danesi hanno respinto fermamente tali ambizioni.

