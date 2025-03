Tensione a Bucarest: l’estrema Destra guidata da Georgescu esclusa dalle elezioni presidenziali

Tensione a Bucarest nella serata di domenica, dove centinaia di sostenitori del populista di destra Calin Georgescu sono scesi in piazza per protestare contro il rifiuto della sua candidatura alle elezioni presidenziali anticipate. Georgescu, 62 anni, aveva vinto il primo turno lo scorso anno, ma la Corte Suprema aveva annullato il voto a causa di presunte irregolarità. Venerdì, il politico ha ripresentato la sua candidatura, respinta dall’Ufficio Elettorale Centrale (BEC) per il mancato rispetto delle norme elettorali, in linea con una precedente sentenza. La decisione, che poteva essere contestata entro 24 ore, ha scatenato una forte reazione. Davanti alla sede del BEC, i manifestanti hanno lanciato oggetti, ribaltato un’auto e appiccato un piccolo incendio. Georgescu ha definito l’esclusione “un attacco alla democrazia”, accusando l’Unione Europea di comportarsi come una dittatura. La sua candidatura era già al centro di polemiche: il primo turno era stato invalidato per sospette interferenze russe a suo favore, sollevando una crisi politica che ha coinvolto anche l’UE e la NATO. Georgescu, attualmente sotto indagine per diversi reati, ha respinto ogni accusa. Nonostante fosse poco popolare nei sondaggi prima delle elezioni del 24 novembre, aveva dichiarato di non avere spese elettorali, ma sono emerse accuse di violazioni e presunti legami con Mosca, che ha negato qualsiasi coinvolgimento. Le nuove elezioni sono fissate per il 4 maggio, con un possibile ballottaggio il 18 maggio. George Simion, leader di un partito di estrema destra, ha definito il rifiuto della candidatura di Georgescu un “abuso”. Figure di spicco come Elon Musk e JD Vance hanno criticato la Romania per l’annullamento del voto, mentre il sindaco di Bucarest, Nicusor Dan, e il politico governativo Crin Antonescu hanno presentato regolarmente le loro candidature, accettate dal BEC.

