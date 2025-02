Mercato auto usate 2024: domanda in crescita (+17%) e prezzi in calo (-6%), Boom per ibride ed elettriche

Anche nel 2024 il mercato delle auto usate a livello europeo si conferma molto dinamico, con la domanda cresciuta del +17% rispetto al 2023 e punte che arrivano al +69% per le ibride e del +37% per le elettriche. L’Italia è uno dei Paesi europei che registra la crescita maggiore. Scendono invece i prezzi (-6%), con il calo più significativo per le auto elettriche (-17%). Sono questi alcuni dei principali risultati emersi dal nuovo report di AutoScout24 sul mercato europeo delle auto usate nel 2024. L’analisi evidenzia i principali trend che stanno trasformando il settore, confermando il ruolo cruciale dei canali digitali e delle tecnologie avanzate nella compravendita di veicoli.

Principali evidenze del report

• Prezzi in calo, soprattutto per l’elettrico I prezzi medi delle auto usate in Europa sono diminuiti del 6% nel 2024 rispetto all’anno precedente, raggiungendo una media di 24.592 €. Il calo maggiore è stato registrato dalle auto elettriche (-17%), seguito da quelle a metano (-14%). Più contenuta la discesa dei prezzi delle auto ibride e benzina (entrambe -5%). I prezzi medi più alti riguardano le vetture ibride (36.863 €) e le elettriche (31.141 €). Anche in Italia il prezzo medio è calato del -6%, toccando i 20.710 €.

• Domanda in crescita, trainata dalle auto ibride A livello europeo, nel 2024 la domanda su AutoScout24 è cresciuta del +17% rispetto all’anno precedente, con l’Italia che si posiziona tra i Paesi più performanti (+24%) subito dopo Lussemburgo (+41%) e Francia (+40%). Un dato che testimonia come nel nostro Paese il mercato delle auto usate continui a essere il canale preferito dagli automobilisti. A crescere maggiormente sono le richieste di veicoli ibridi (+69% rispetto al 2023), mentre quelle di auto elettriche hanno registrato un aumento del +37%.

• Le marche e i modelli più popolari Volkswagen domina il panorama europeo, seguita da Mercedes-Benz e BMW. Tra i modelli, la Tesla Model 3 si conferma l’auto elettrica più popolare, seguita da Tesla Model Y e Renault Zoe. Nel nostro Paese Fiat, Audi e Mercedes-Benz sono in cima alle preferenze dei consumatori.

• Un futuro digitale e sostenibile Il report sottolinea come le abitudini di acquisto dei consumatori stiano evolvendo verso il digitale. Sempre più utenti iniziano il proprio percorso online, cercando informazioni su modelli, prezzi e recensioni. In questo contesto, AutoScout24 si posiziona come partner strategico per i dealer, offrendo strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale per migliorare visibilità, performance e redditività.

