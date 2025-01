Mattarella, 10 anni da Capo dello Stato. Gli auguri delle istituzioni

Oggi Sergio Mattarella ha celebrato il decimo anniversario dalla sua elezione al Colle, segnando un traguardo storico grazie alla riconferma nel suo secondo mandato. In questi dieci anni il Presidente della Repubblica ha incarnato stabilità e continuità istituzionale, affrontando con fermezza e equilibrio le numerose sfide che hanno attraversato il Paese. La giornata di celebrazione è stata caratterizzata da un’ondata di messaggi di stima e riconoscenza da parte di esponenti delle istituzioni, del mondo politico e sociale. Il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana ha espresso il suo ringraziamento sottolineando la saggezza e la dedizione con cui Mattarella ha guidato il Paese in momenti di crisi, definendolo un punto di riferimento per le istituzioni e i cittadini. Fontana ha elogiato la sua capacità di mantenere l’unità del Paese e di difendere i valori democratici.

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha rimarcato il rispetto e la dedizione con cui Mattarella ha operato in questi anni, sottolineando il suo impegno nel garantire la stabilità istituzionale. Emma Bonino, leader di +Europa, ha invece enfatizzato il ruolo di garante della Costituzione e l’importanza che il Capo dello Stato ha attribuito alla tutela dei più fragili e alla promozione di un-Europa più integrata politicamente.

I riconoscimenti dal mondo politico

Letizia Moratti, Europarlamentare di Forza Italia, ha voluto sottolineare l-autorevolezza e lʼequilibrio di Mattarella nei due mandati, evidenziando il suo ruolo come baluardo della Costituzione e dei valori democratici. Un sentito omaggio è arrivato anche da Maurizio Lupi, Presidente di Noi Moderati, che ha descritto questi dieci anni come un periodo in cui il presidente ha rafforzato la coesione nazionale e promosso il dialogo tra le forze politiche e sociali. Saverio Romano, Coordinatore politico di Noi Moderati, ha riconosciuto il valore della scelta di eleggere Mattarella al Quirinale, sottolineando il suo ruolo di custode della Costituzione e della democrazia. Dello stesso parere il Senatore Enrico Borghi (Italia Viva), che ha espresso il proprio orgoglio per aver contribuito alla sua elezione e rielezione.

Dai territori, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha definito Mattarella una “guida illuminata”, mentre il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso lʼorgoglio della sua terra natale per avere un concittadino così autorevole alla guida della Repubblica.

Lʼapprezzamento delle parti sociali

Luigi Sbarra, Segretario della Cisl, ha ricordato come il Presidente abbia sempre posto al centro della sua azione l’unità nazionale e la coesione sociale, elementi essenziali per il mondo del lavoro. Anche Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, ha evidenziato l’attenzione di Mattarella al ruolo delle associazioni e alla loro funzione nella democrazia.

