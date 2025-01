Fondazione Heal Italia e Università di Palermo: pubblicato un bando per progetti di medicina di precisione

La Fondazione Heal Italia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, leader dello Spoke 3 del progetto Pnrr ‘Heal Italia’, ha annunciato l’apertura del primo Bando a Cascata per il finanziamento di progetti Proof-of-Concept (PoC) volti allo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale (AI) nell’ambito della Medicina di Precisione. L’iniziativa mira alla realizzazione di un prototipo/modello di Centro-Pilota di Medicina di Precisione.

Il progetto intende sostenere la creazione di modelli avanzati per predire la prognosi e la risposta terapeutica; integrare dati omici, modelli predittivi e supporto alle decisioni cliniche; promuovere programmi di Medicina di Precisione nel Servizio Sanitario Nazionale.

Con una dotazione finanziaria complessiva di 1.495.000 euro, almeno il 75% dei fondi è destinato a progetti realizzati nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Il bando è aperto a Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Università, enti vigilati dal MUR e organismi di ricerca iscritti all’ANR, fondazioni pubbliche con finalità di ricerca e innovazione.

Sono escluse le proposte presentate da imprese o enti già partner della Fondazione Heal Italia. È previsto un punteggio aggiuntivo per progetti che coinvolgano società scientifiche di riferimento come partner non beneficiari.

Aree tematiche

Il bando supporta progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale su validazione di modelli preclinici per meccanismi di meccano-trasduzione del segnale; identificazione e validazione di target terapeutici attraverso AI. L’obiettivo è aumentare i livelli di maturità tecnologica promuovendo la creazione di spin-off e start-up.

Scadenze

Le domande possono essere presentate dal 7 dicembre 2023 al 26 gennaio 2024. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti via email a bandiacascata@unipa.it. Una sezione dedicata alle domande frequenti sarà attiva sul sito ufficiale www.healitalia.it da gennaio 2024.

