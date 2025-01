Gli affitti brevi generano un impatto economico sull’economia italiana di 7,9 miliardi di euro

Gli affitti brevi in Italia hanno prodotto un impatto economico di 7,9 miliardi di euro nel 2023. Si tratta, nello specifico, di contratti di locazione a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, destinati prevalentemente ai turisti. Secondo i dati analizzati dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi), le città con il ricavo annuo pro-capite più alto da affitti brevi sono Venezia (26.250 euro), Firenze (23.067 euro) e Roma (19.530 euro). L’offerta di alloggi gioca un ruolo chiave: Roma conta 24.774 alloggi, Milano 23.696, mentre Venezia ne ha 6.880. Il numero medio di notti locate varia, con un massimo di 105 notti a Venezia e un minimo di 64 notti a Milano.

Dal punto di vista delle entrate complessive, Roma è in testa con 483,8 milioni di euro, seguita da Milano (274,5 milioni), Firenze (261,1 milioni) e Venezia (180,6 milioni). Anche Napoli, Palermo e Bologna registrano entrate significative, rispettivamente con 66,2 milioni, 50,8 milioni e 48,2 milioni di euro.

I numeri

L’Omi ha esaminato otto città turistiche italiane: Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma. I prezzi medi per notte vedono Venezia al primo posto con 250 euro, seguita da Firenze con 233 euro e Roma con 217 euro. La tendenza dimostra come le città più turistiche abbiano una maggiore domanda e conseguenti tariffe più elevate. L’analisi evidenzia che il fenomeno degli affitti brevi, in città come Venezia e Firenze, è paragonabile in dimensioni al numero di nuovi contratti di locazione a lungo termine registrati. In particolare, Venezia conta 6.880 alloggi su piattaforme come Airbnb, mentre gli alloggi affittati con contratti tradizionali sono circa 7.000. A Firenze, si contano oltre 11.000 alloggi disponibili per affitti brevi a fronte di circa 14.000 con contratti a lungo termine.

L’impatto economico degli affitti brevi si riflette anche nei servizi correlati, come pulizia, manutenzione e accoglienza, creando ulteriori opportunità lavorative. Ma la crescita di questo settore ha sollevato questioni relative alla regolamentazione e all’impatto sulla disponibilità di alloggi a lungo termine per i residenti.

