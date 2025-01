Saldi invernali: weekend da record, 8 milioni di italiani a caccia di sconti

Dopo l’inizio anticipato in Valle d’Aosta lo scorso 2 gennaio, i saldi di fine stagione hanno ufficialmente preso il via oggi in tutto il Paese, con un primo weekend che si preannuncia da record grazie all’Epifania. Secondo le stime dell’associazione di categoria Confesercenti, basate su un’indagine Ipsos, circa 8 milioni di italiani approfitteranno delle offerte tra oggi e lunedì 6 gennaio per fare almeno un acquisto scontato. Per quest’anno il primo weekend di acquisti è stato prolungato fino alla ‘mini-vacanza’ dell’Epifania che cade di lunedì. Un’opportunità che, a quanto pare, incoraggerà anche lo shopping: il 49% degli italiani interessati ai saldi ha dichiarato di voler pianificare una sessione di shopping in questi tre giorni. Di questi, il 31% farà acquisti a partire da oggi, il 10% andrà nei negozi da domenica, e l’8% visiterà i negozi per guardare le vetrine a causa della festività dell’Epifania.

I saldi di fine stagione si confermano come l’evento promozionale più amato dagli italiani davanti al Black Friday. Oltre la metà degli intervistati (53%) ha affermato che i saldi invernali offrono le migliori offerte, mentre solo il 20% ha detto di credere che il Black Friday abbia più vantaggi. Coloro che amano la tradizione dei saldi hanno un’alta partecipazione, quindi il 46% degli intervistati ha deciso di acquistare almeno un prodotto, mentre il 50% valuterà le proposte prima di decidere cosa comprare.

Un budget familiare medio di 218 euro

Per quanto riguarda il budget destinato agli acquisti, 3 su 5 intervistati hanno già definito un importo medio di 218 euro per famiglia. Questa cifra, comunque, potrebbe essere modificata dagli acquisti d’impulso dell’ultimo minuto, visto che molti acquirenti saranno probabilmente influenzati dalle offerte del momento. D’altra parte i dati confermano che il commercio tradizionale è ancora ampiamente diffuso: l’81% degli italiani si sta preparando a fare almeno un acquisto nei negozi, mentre il 54% trarrà beneficio anche dalle offerte online.

I prodotti più desiderati

La moda è uno dei prodotti più popolari durante i saldi invernali poiché la maggior parte delle persone approfitta delle offerte su abbigliamento, scarpe per esempio. Maglioni e felpe guidano la classifica al primo posto (51% delle preferenze), con le calzature (49%) subito dietro. Il 31% degli acquirenti menziona anche gonne e pantaloni, inclusi jeans e denim, mentre le camicie ei top raggiungono il 30%.

La biancheria intima (28%) attira anche interesse seguita da top e bluse (22%), borse e capispalla (21% ciascuno). Cinture e articoli di piccola pelletteria (portafogli, portacarte) godono di una penetrazione del 13% tra gli accessori, e la biancheria per la casa attira una quota simile di acquirenti.

Condividi questo articolo: