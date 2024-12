Betlemme, Natale celebrato all’ombra della guerra a Gaza

A Betlemme, quest’anno il Natale è appena percettibile. Gli scout palestinesi hanno sfilato senza tamburi, corni e cornamuse. Non c’è stato un countdown per l’abete nella piazza principale, poiché non c’è nessun albero. Betlemme vive il suo secondo Natale dall’inizio del conflitto a Gaza, spingendo i leader religiosi e i residenti a riflettere su come celebrare. “Betlemme è la capitale del Natale. Dovrebbe essere il periodo più bello dell’anno – ha detto il Rev. Munther Isaac, pastore della Evangelical Lutheran Christmas Church – Ma non lo è, siamo in lutto”. Accanto all’altare, un presepe insolito: per il secondo anno, il bambino Gesù è avvolto in una kefiah e adagiato su macerie. “Vediamo Gesù in ogni bambino estratto dalle macerie a Gaza”, ha affermato isaac. Betlemme affronta altre sfide, con l’economia turistica colpita dalla mancanza di visitatori a causa della guerra scatenata dall’attacco di Hamas il 7 ottobre 2023. Questo aggrava la crisi iniziata con la pandemia di Covid. “È un deserto – ha affermato Rony Tabash, che gestisce un negozio di souvenir – Non ci sono pellegrini, non ci sono turisti”. Un muro circonda parzialmente Betlemme. Israele sostiene che è necessario per la sicurezza. Tuttavia, nel 2004 la Corte internazionale di giustizia lo ha dichiarato illegale. Le difficoltà spingono i giovani a lasciare Betlemme, minacciando la comunità cristiana. “Siamo molto preoccupati – ha detto Isaac – Questo è oltre il punto pericoloso”. La vita è difficile anche per gli anziani cristiani. Nuha Tarazi, 79 anni, non ha fatto l’albero di Natale, incapace di contattare i parenti a Gaza. Quattro dei suoi fratelli erano ancora a Gaza quando è scoppiata la guerra. Una sorella è stata uccisa e un fratello è morto per una malattia non curata. I due sopravvissuti sono rifugiati nella Sacra Famiglia, una chiesa cattolica tra le rovine di Gaza City. “Chiediamo a Dio di proteggerci”, ha detto Atallah, 77 anni, un chirurgo in pensione che ora raramente lascia la chiesa.

