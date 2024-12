Vacanze di Natale: 4 miliardi di spesa tra caro-prezzi e nuove abitudini di viaggio

Durante le festività natalizie 2024 ben 11,5 milioni di italiani si concederanno una vacanza, secondo un’indagine commissionata da Facile.it a Emg Different. Una tendenza sempre più diffusa, che quest’anno comporterà una spesa complessiva di quasi 4 miliardi di euro, con una media di 335 euro a persona. Ma il desiderio di partire deve fare i conti con il peso del caro-prezzi, che sta influenzando ogni aspetto delle vacanze, dai trasporti all’alloggio. Tra coloro che partiranno, il 32% dichiara di avere un budget superiore rispetto al Natale scorso, segno di una ripresa economica per alcuni. Però il 23% sottolinea di disporre di meno risorse a causa di difficoltà finanziarie, senza però rinunciare al viaggio. Non sorprende che una piccola parte dei viaggiatori, quasi il 2%, abbia fatto ricorso a un prestito personale per finanziare la vacanza. Questa percentuale sale oltre il 4% tra i giovani di età compresa tra 25 e 34 anni.

Facile.it rivela che la cifra media richiesta per un prestito finalizzato alle vacanze è di circa 6.000 euro, con un piano di rimborso di 51 rate, pari a poco più di 4 anni. Questo dato mostra come, per alcuni, concedersi una vacanza richieda un investimento finanziario significativo.

Dove si viaggia

Più di un italiano su quattro (27%) approfitterà delle vacanze natalizie per uscire di casa, con il dato che sale al 33% tra gli under 35. L’abitudine di viaggiare è più radicata al Nord Italia, dove il 36% degli intervistati dichiara di partire, mentre al Sud e nelle Isole questa percentuale scende sotto il 20%. La maggior parte dei viaggiatori (87%) sceglierà una destinazione italiana, ma circa 1,5 milioni di persone (il 13%) partiranno per l’estero. Tra gli under 25, la percentuale di chi opterà per mete fuori dai confini nazionali sale al 27%, mostrando una maggiore apertura internazionale dei giovani.

In termini di trasporto, l’auto resta il mezzo preferito dal 66% dei viaggiatori, con una media di 575 km percorsi. L’aspetto positivo è che i prezzi del carburante, al momento, sono inferiori rispetto all’estate scorsa, con un costo medio di 1,76 euro/litro a ottobre. Per un pieno, gli automobilisti spenderanno in media 70 euro. Non altrettanto fortunati saranno coloro che viaggeranno in aereo (17%), con i prezzi dei voli aumentati del 15-20% rispetto al 2023, e picchi fino al 100% su alcune tratte nazionali, secondo Consumerismo No Profit. A esempio, un volo andata e ritorno da Milano a Catania registra aumenti del 50-60%, mentre la tratta Milano-Palermo costa fino al 70% in più. Anche il treno risente dei rincari, con biglietti per alcune tratte nazionali che arrivano a costare il 300% in più rispetto alla media annuale. Il record di quest’anno spetta al viaggio Milano-Reggio Calabria: 345 euro, con un cambio a Roma e oltre 9 ore di tragitto.

Chi sceglie il traghetto per raggiungere le isole come Sicilia e Sardegna dovrà affrontare aumenti più contenuti, ma comunque a doppia cifra (10-20%).

Alloggio

Sul fronte dell’alloggio, quasi la metà dei viaggiatori (46%) soggiornerà presso parenti o amici, evitando così spese aggiuntive. Per i restanti, circa 7 milioni di persone, l’alloggio sarà a pagamento: il 28% in hotel, il 20% in case vacanze e il 17% in bed and breakfast. Ma i prezzi medi delle camere d’albergo sono aumentati del +8,1%, una spesa che pesa sui bilanci familiari.

Per gli appassionati di sci, il Natale 2024 si preannuncia costoso. Gli skipass hanno subito aumenti fino al 30% negli ultimi tre anni. Il Dolomiti Superski, ad esempio, ha incrementato il prezzo giornaliero del 23,9% rispetto al 2021, mentre località come La Thuile e Courmayeur hanno visto aumenti vicini al 20%. A Livigno e Bormio, gli incrementi superano il 27% per i biglietti giornalieri, con rincari simili anche per gli abbonamenti stagionali.

Le polizze viaggio

Tra i viaggiatori, oltre 4 milioni hanno già stipulato o intendono stipulare una polizza viaggio. Il costo varia in base alla destinazione: per una settimana in Italia, la polizza base parte da 28 euro, mentre per una vacanza in Europa il costo sale a 39 euro. Chi si sposta negli Stati Uniti dovrà spendere almeno 71 euro per una copertura minima.

