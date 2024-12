Coldiretti-Ixè: con l’Immacolata entra nel vivo la corsa ai regali

Con il giorno dell’Immacolata, entra nel vivo la corsa ai regali natalizi. Secondo un’indagine Coldiretti/Ixè, oltre quattro italiani su dieci (41%) scelgono proprio le due settimane che precedono il Natale per acquistare i doni, preferendo muoversi in anticipo per evitare lo stress delle file dell’ultimo minuto. Questo periodo è segnato da una crescente affluenza nei negozi tradizionali e nei mercatini natalizi, che offrono un’atmosfera unica e una varietà di prodotti originali e tipici. Protagonisti indiscussi della stagione sono i mercatini di Natale, dove bancarelle ricche di prodotti artigianali e alimentari attirano sempre più visitatori. Secondo la Coldiretti, si registra una forte preferenza per regali utili, con gli articoli enogastronomici in cima alla lista. Nei mercati contadini di Campagna Amica, gli agricoltori rispondono a questa tendenza con confezioni regalo curate, ricche di prodotti locali che uniscono qualità e tradizione.

Ma acquistare regali enogastronomici non è solo una scelta pratica: è anche un atto ecologico. I prodotti tipici locali non richiedono lunghi trasporti, contribuendo così a ridurre le emissioni di gas serra e a promuovere uno stile di vita più sostenibile. Per Coldiretti, questa è una dimostrazione concreta di come lo shopping natalizio possa essere orientato non solo al piacere personale, ma anche alla salvaguardia dell’ambiente.

Regali anticipati

Non tutti, però, aspettano dicembre per acquistare i doni. Quasi un italiano su tre (31%) ha già completato lo shopping natalizio, approfittando delle offerte del Black Friday e degli sconti di inizio stagione. Questa tendenza a pianificare con largo anticipo, osserva Coldiretti, è ormai consolidata, spinta dall’opportunità di risparmiare e di distribuire le spese su più settimane. Quest’anno, la preferenza per i regali locali e artigianali conferma il desiderio di donare oggetti che abbiano un valore unico e autentico. Dai cesti natalizi con specialità del territorio a creazioni fatte a mano, i regali acquistati nei mercatini raccontano storie di tradizione e sostenibilità. Una scelta che mette in risalto l’importanza del territorio e sostiene l’economia locale, rendendo il Natale non solo una festa, ma anche un’occasione per fare la differenza.

