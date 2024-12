Cinque danni dopo le campane di Notre Dame suonano per la prima volta dopo l’incendio

Le campane della celebre cattedrale di Notre Dame a Parigi hanno suonato per la prima volta dopo il devastante incendio, avvenuto cinque anni fa, che aveva quasi distrutto questo monumento gotico. Il presidente Emmanuel Macron è riuscito a rispettare la scadenza di riapertura entro il 2024, nonostante il meteo sia restato fuori dal suo controllo. A causa di ciò, i piani per alcune celebrazioni sono stati modificati all’ultimo minuto. Gli eventi previsti all’aperto, incluso il discorso di Macron, sono stati spostati all’interno della cattedrale. L’arcivescovo di Parigi, Laurent Ulrich, ha avviato la cerimonia colpendo tre volte la porta chiusa di Notre Dame con un bastone ricavato dal legno carbonizzato del tetto. In risposta, un coro ha intonato il Salmo 121 ad ogni colpo, finché le porte non si sono aperte. Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto il presidente eletto Donald Trump all’ingresso dell’Eliseo. I due leader si sono salutati con una stretta di mano prolungata. Durante un incontro con la stampa, Trump ha dichiarato di sentirsi onorato di essere a Parigi e di collaborare con Macron. “Abbiamo ottenuto molto insieme, in difesa e in attacco – ha detto il tycoon – Il mondo sembra impazzire in questo momento, e ne discuteremo”. Tra gli altri ospiti presenti, Il presidente della repubblica italiana Sergio Mattarella, la first lady USA Jill Biden, il principe britannico William, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e Elon Musk.Fuori dalla cattedrale e lungo la Senna, si è radunata una folla di ammiratori. Durante la cerimonia, Macron ha espresso gratitudine verso chi ha contribuito al salvataggio e alla ricostruzione della cattedrale, e a tutti i presenti. Ora che la cattedrale è ufficialmente aperta, i visitatori possono prenotare i biglietti online gratuitamente. I visitatori possono anche recarsi alla cattedrale senza biglietto, sebbene si prevedano lunghe code.

