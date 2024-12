Il Canada vieta l’incremento di armi da fuoco d’assalto e suggerisce di donare armi all’Ucraina

Il Canada ha annunciato, giovedì, il divieto di 324 armi da fuoco d’assalto, nell’ambito di un’azione volta a rendere più severo il controllo delle armi. I leader canadesi hanno anche affermato che stanno collaborando con il governo ucraino per valutare in che modo queste armi possano essere donate per sostenere la lotta contro l’invasione russa dell’Ucraina. “Ogni piccolo aiuto che possiamo offrire agli ucraini è un passo verso la loro vittoria”, ha affermato il ministro della Difesa Bill Blair. L’ultima restrizione, annunciata dal ministro della Pubblica sicurezza Dominic LeBlanc, prevede anche investimenti nella sicurezza delle frontiere nel tentativo di fermare il contrabbando e il traffico, nonché il rafforzamento dei controlli e pene più severe per i trafficanti di armi. Le restrizioni saranno applicate immediatamente. “Ciò significa che queste armi da fuoco non potranno più essere utilizzate”, ha affermato il ministro della Pubblica sicurezza Dominic LeBlanc. Il rafforzamento delle leggi sul controllo delle armi in Canada è avvenuto dopo il divieto di 1.500 marche e modelli di armi da fuoco del maggio 2020. Il mese scorso, quel numero è cresciuto a più di 2.000 con l’identificazione di nuovi modelli. “Le armi da fuoco progettate per il campo di battaglia non appartengono chiaramente alle nostre comunità – ha affermato Dominic LeBlanc, Ministro della Pubblica sicurezza, delle Istituzioni democratiche e degli Affari intergovernativi – Troppo spesso, questi tipi di armi sono stati utilizzati per commettere alcune delle peggiori atrocità a cui il Canada abbia mai assistito”.

