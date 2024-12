Per il senatore democratico John Fetterman, Hunter Biden e Trump meritano entrambi la grazia dopo processi “politicamente motivati”

Il senatore democratico John Fetterman ha affermato giovedì che i procedimenti federali contro Hunter Biden, figlio del presidente Joe Biden, e il caso di New York contro l’ex presidente Donald Trump riguardanti i pagamenti segreti erano “politicamente motivati” e meritevoli di grazia. Durante il weekend, Biden ha concesso una grazia ampia al figlio. Quest’anno, Trump è stato condannato da una giuria di New York per aver falsificato documenti aziendali legati a pagamenti a Stormy Daniels prima delle elezioni del 2016. Fetterman ha dichiarato a un gruppo ristretto di giornalisti al Campidoglio che i casi fiscali e sulle armi contro Hunter Biden erano “politicamente motivati” e utilizzati come strumento politico. “Lo stesso è accaduto con Trump a New York. Anche quello era un pretesto – ha affermato il senatore della Pennsylvania – È stato usato per ottenere vantaggi politici. Penso che sia giusto che entrambe le parti ricevano la grazia. Non possiamo permettere che le nostre istituzioni diventino armi contro avversari politici – ha aggiunto – È assurdo”. Fetterman è uno dei pochi senatori democratici a commentare pubblicamente la grazia concessa da Biden a suo figlio, seguito dalle critiche dei senatori Michael Bennet e Gary Peters. Durante un’apparizione su “The View” della ABC, ha dichiarato che le grazie non dovrebbero essere concesse per i casi di violenza del 6 gennaio 2021 e ha insistito che solo il caso di Trump a New York era mosso dalla politica. “Parlo del processo di New York, e alcuni democratici esultano affermando ‘Ora è un criminale condannato’ – ha sottolineato – Ma il nostro partito parla di giustizia penale e seconde possibilità, e ora improvvisamente è accusato di essere un criminale condannato”.

