Schifani “Il tema dell’Autonomia merita un approfondimento”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’autonomia differenziata pone paletti alla possibilità per alcune regioni di rivendicare funzioni strategiche che sono ritenute non trasferibili dalla Corte costituzionale: è un argomento che sicuramente merita un approfondimento da parte del parlamento. Anche sull’attualità o meno del referendum sono in corso riflessioni, poi a decidere saranno Cassazione e Corre costituzionale stessa”. Così il governatore della Sicilia, Renato Schifani, a margine della conferenza stampa a Palazzo d’Orleans sulle iniziative contro il caro voli. xd8/vbo/gtr