A Roma un convegno per dire basta alla violenza sulle donne tra cultura, sensibilizzazione e solidarietà

Ogni anno, migliaia di donne subiscono violenze fisiche, psicologiche ed economiche. In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, lunedì 25 novembre si terrà a Roma, presso il Teatro Parioli Costanzo, un importante convegno – ideato dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte e promosso dalla Presidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati – dedicato alla riflessione e all’approfondimento sul fenomeno della violenza di genere, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, prevenzione e solidarietà.

Il programma

A partire dalle ore 17.30, interverranno la Sen. Isabella Rauti (Sottosegretario di Stato alla Difesa); l’On. Lucia Albano (Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze); l’On. Federico Mollicone (Presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati); Gianluca Curti (CEO Minerva Pictures); Angelo Argento (Presidente Cultura Italiae), Marcello Cardona (Prefetto, già Commissario straordinario per le vittime di violenza) e Fariba Karimi (attivista iraniana Associazione “Woman Life Freedom Europe”). Nel corso dell’evento, grazie a Martina Ulturale ospiti e relatori saranno omaggiati da una cravatta rossa, simbolo della lotta contro questa drammatica piaga sociale. “Come ogni anno la Commissione Cultura della Camera celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un importante palinsesto culturale” – afferma Federico Mollicone –. “Da sempre pensiamo che la cultura possa essere una politica attiva di contrasto alla violenza e un veicolo fondamentale per continuare a fare sensibilizzazione su questo tema. Con questa iniziativa non sosteniamo solo la lotta al femminicidio in Italia – fenomeno che continua a verificarsi purtroppo ancora con frequenza – ma siamo al fianco anche di tutte le donne che nel mondo combattono contro regimi repressivi dei loro diritti”.

Responsabilità collettiva

“La violenza contro le donne è una piaga che ci riguarda tutti, nessuno escluso – condivide Claudia Conte – “e chi lotta per i diritti delle donne solo quando conviene non è una femminista ma una stratega opportunista. E questo accade troppo spesso anche in Italia. È nostro dovere invece alzare la voce, agire, educare e combattere sempre per un mondo in cui il rispetto e la parità siano la norma. Non possiamo tollerare che prevaricazione, abusi e silenzi continuino a segnare la vita di tante donne, come accade ad esempio in Iran. La lotta contro la violenza è una responsabilità collettiva: denunciare, sostenere, prevenire sono azioni indispensabili. Uniti possiamo costruire una società più giusta, dove ogni donna possa vivere libera e sicura”.

A seguire, verrà proiettato il film prodotto da Minerva Pictures – ‘Leggere Lolita a Teheran’ (premiato dalla giuria alla Festa del Cinema di Roma) – tratto dal libro autobiografico di Azar Nafisi – che mostra gli avvenimenti in Iran prima, durante e dopo la rivoluzione islamica.

Concluderà la serata la messa in scena dell’opera ‘L’erborista, una storia nera, quasi nera’.

Condividi questo articolo: