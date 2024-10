Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Il derby d’Italia è uno spettacolo, finisce 4-4 tra Inter e Juventus– La Fiorentina stende la Roma, Lazio sul velluto col Genoa– Sainz trionfa in Messico davanti a Norris, Leclerc è terzo– Bagnaia vince in Thailandia, ora a -17 da Martin– La Barba al Palo – In quattro e quattr’otto, visto che Yildiz?gm/gtr