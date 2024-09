Superyacht affondato a Palermo: la CNN ritiene contenga casseforti con dati di intelligence sensibili

I subacquei che stanno esaminando il relitto del superyacht da 40 milioni di dollari, affondato al largo della Sicilia ad agosto, causando la morte di sette persone, tra cui il magnate britannico Mike Lynch, hanno richiesto maggiori misure di sicurezza per proteggere l’imbarcazione. Secondo fonti della CNN, c’è il timore che dati sensibili, contenuti nelle sue casseforti, possano attirare l’attenzione di governi stranieri. I procuratori italiani indagano per omicidio e naufragio colposo, poiché lo yacht, il Bayesian, potrebbe contenere informazioni riservate relative ai servizi segreti occidentali. Lynch era collegato ai servizi segreti britannici, americani e di altri paesi tramite le sue aziende, tra cui la società di sicurezza informatica Darktrace, venduta a Thoma Bravo ad aprile. Il magnate, la cui società Revtom Limited della moglie possedeva lo yacht, era anche consulente per scienza, tecnologia e sicurezza informatica dei primi ministri britannici David Cameron e Theresa May. La nave affondata, a circa 50 metri di profondità, conterrebbe casseforti stagne con due hard disk super-criptati che includerebbero informazioni classificate. Le forze dell’ordine sono preoccupate per l’interesse di governi stranieri, tra cui Russia e Cina. Lynch, la figlia diciottenne Hannah, l’avvocato americano Chris Morvillo e sua moglie Neda, il banchiere britannico Jonathan Bloomer e sua moglie Judy, e lo chef dello yacht, Recaldo Thomas, sono le vittime della nave affondata. La moglie di Lynch, Angela Bacares, e altre 14 persone sono sopravvissute, tra cui il capitano James Cutfield, inchiesta per omicidio colposo multiplo e naufragio colposo. Il socio in affari di Lynch, Stephen Chamberlain, è morto lo stesso giorno in cui è affondato il Bayesian, investito da un’auto mentre faceva jogging. Un portavoce del procuratore ha detto che nessun effetto personale di Lynch è stato recuperato. L’imbarcazione non aveva una scatola nera o un registratore di dati di viaggio.

