Germania: Brandeburgo al voto, probabile sconfitta per il cancelliere Scholz

Iniziate, domenica mattina, nel Land del Brandeburgo, le votazioni per il rinnovo del parlamento statale, tre settimane dopo che il partito di estrema destra, Alternativa per la Germania, ha ottenuto consensi in altri due Länder della Germania orientale. Circa 2,1 milioni di persone sono registrate per votare per il nuovo parlamento statale del Brandeburgo, lo stato che circonda Berlino, la capitale della Germania. L’esito delle elezioni viene osservato attentamente per cogliere eventuali segnali sulla direzione politica del Paese. Gli ultimi sondaggi indicano un testa a testa tra l’estrema destra dell’Alternativa per la Germania e il partito socialdemocratico, che governa lo Stato dal 1990 senza interruzioni. Quest’ultimo, il partito principale nella coalizione a tre del cancelliere Olaf Scholz, spera di mantenere il controllo della sua roccaforte nonostante il crescente sostegno ai partiti di estrema destra e di estrema sinistra. Una eventuale sconfitta dei socialdemocratici nel Brandeburgo, dove Scholz ha la sua circoscrizione, sarebbe visto come un cattivo segnale per il Cancelliere, a un anno dalle elezioni federali. Alternativa per la Germania ha ottenuto il maggior numero di voti e ha ottenuto buoni risultati anche in Sassonia nelle elezioni del 1° settembre, suscitando preoccupazione in Germania e all’estero per il crescente sostegno all’estrema destra nel più grande paese dell’Unione Europea. Alternativa per la Germania ha guadagnato consensi in un contesto di crescente reazione all’immigrazione su larga scala avvenuta in Germania nell’ultimo decennio e in seguito a diversi recenti attacchi estremisti. Anche se vincesse nel Brandeburgo, difficilmente potrebbe governare perché gli altri partiti si sono rifiutati di collaborare con lui.

