Stop smart working: nel 2025 i dipendenti Amazon torneranno a lavorare in presenza

Dal prossimo anno, Amazon richiederà a molti dipendenti di lavorare in presenza cinque giorni a settimana. Il CEO Andy Jassy ha informato, lunedì, i dipendenti che, a partire dal 2 gennaio, l’azienda “tornerà al lavoro in ufficio come prima del COVID”, aspettandosi che le persone “siano in ufficio, salvo circostanze attenuanti o eccezioni approvate per il lavoro da remoto”. L’azienda era già passata a tre giorni obbligatori in ufficio lo scorso maggio. Jassy ha collegato il nuovo requisito allo sforzo di Amazon di essere “meglio attrezzata per inventare, collaborare e connettersi per offrire il meglio ai clienti e all’azienda”. Ha anche sottolineato i vantaggi “significativi” della cultura, dell’impegno, della collaborazione e della formazione che il lavoro in presenza offre.

Cambierà la struttura organizzativa

Tuttavia, ha riconosciuto che i dipendenti potevano lavorare virtualmente in caso di problemi di salute o viaggi di lavoro prima del COVID e ha affermato che tali circostanze saranno comprese “anche in futuro”. L’azienda ha uffici in tutto il mondo. “Ripristineremo anche le disposizioni di scrivania assegnate nelle sedi che le avevano prima, comprese le sedi centrali degli Stati Uniti (Puget Sound e Arlington) – ha affermato Jassy – Per le sedi con disposizioni di scrivania agili prima della pandemia, come gran parte dell’Europa, continueremo in quel modo”. Contemporaneamente, il CEO ha annunciato che l’azienda modificherà la propria struttura organizzativa. Amazon ha chiesto a ogni “organizzazione s-team” di avere una percentuale di “collaboratori individuali” superiore del 15% rispetto ai manager entro il primo trimestre del 2025. L’obiettivo è promuovere una maggiore titolarità tra i lavoratori e accelerare il processo decisionale. Jassy ha affermato che la cultura aziendale è stata “uno degli aspetti più critici” del successo dell’azienda.

